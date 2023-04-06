雲林縣府推動「農業淨零轉型創生服務」專案最近獲得2023智慧城市創新應用獎，張麗善日前也受邀以雲林減碳行動為題演講，受到其它縣市關注。張麗善強調，地球暖化是全關注議題，台灣不能置身度外，雲林縣更必須把農業劣勢轉為優勢。

雲林縣近三分之一人口是一級產業工作者，超過6成人口從事農業相關工作，氣候異常導致難以維持穩定產量與品質，縣府推動農業創生服務輔導團隊協助農場數位化轉型，水林鄉微醺農場、大埤鄉富禮農場獲得2023智慧城市創新應用獎。

張麗善指出，極端氣候是農業的風險也是契機，雲林縣農業必須轉型，兼顧農業發展、糧食安全、環境永續，這幾年目標是使雲林成為「安全農業的倡議者」、「安心食材的提供者」、「生態環境的守護者」、「創新農業的領航者」、「體驗農業的先導者」。

張麗善表示，2020年雲林縣府成立「SDGs在雲林專案辦公室」，2021年成立「雲林縣政府因應氣候變遷專案辦公室」，2023年是「減碳生活行動年」從日常生活落實減碳。

張麗善強調，雲林縣推動低碳、負碳農業、淨零綠生活為眼前最重要主軸，「農業剩餘資材」是雲林縣一大課題，縣府將與虎尾科技大學、農委會共同支持一處在古坑鄉把竹子剩餘資材做成燃料棒的基地。

該處利用竹子等農業剩餘資材轉化成再生產品的基地位於古坑鄉麻園村，把竹子等農業剩餘物資乾燥、破碎、塑形再利用，張麗善責成相關局處協助打造為全國淨零農業的示範基地。

張麗善表示，她希望稻草、稻梗、木頭、藤類去化有標準作業流程，降低溫室氣體排放，做到農村淨零再生。