去年12月25日朱宗慶打擊樂團在淡水八里倉庫發生火災至今，已超過三個多月，面對災後重建，樂團創辦人朱宗慶表示，將務實面對一切，先好好拓展軟體。（擊樂文教基金會提供）

朱宗慶打擊樂團在災後已經順利完成擊樂劇場《木蘭》演出。（擊樂文教基金會提供）

去年12月25日朱宗慶打擊樂團在淡水八里倉庫發生火災至今，已超過三個多月，面對災後重建，樂團創辦人朱宗慶表示，由衷感謝各界的善意，他會繼續以務實面對一切，規劃建構符合專業發展所需的排練基地是長期目標，現下會先拓展軟體實力。

朱宗慶表示，硬體園區的打造雖是樂團長久以來的夢想，但是找地、籌款、興建是龐大工程，必須從長計議，「考量內外部環境條件，幾經評估後，團隊選擇將現階段重建步伐聚焦於團隊發展根基在軟體建設，以成立40週年為目標，啟動倒數1000天計畫，期望社會各界能繼續給予支持，協助與指教。」

2026年會是朱宗慶打擊樂團創團滿40周年，在倒數1000天之際，有三個目標要逐步完成，朱宗慶表示，「首先是內容和人才，要有擊樂作品累積，還有持續培養人才，這樣人才才會有一代傳一代的機制，創作的方式也是，需要不斷地推薦。」

第二個目標是觀眾來源，朱宗慶表示，「內容的多元性，能讓表演更豐富，也更需要觀眾，不管經營幾年，觀眾的培養仍是要從最基礎做起，不間斷地到不同區域推廣和經營。」

第三則是排練場地，朱宗慶表示，現在樂團位於北投的基地，已經進駐23年之久，「這個地方給了我們很多養分，陪我們走過很多重要的時刻，目前在排練空間上的不足，未來我們會再慢慢思考怎麼解決。」

此外，朱宗慶也透露，年底預計還會有多位二團的新生代團員，晉升為一團團員，到時勢必能為樂團帶來一股新穎的力量，「資深團員仍在，而中生代、新生代團員的加入，可以有多點時間學習，在舞台上能做更好的表現。」

朱宗慶表示，這幾個目標都能達成，作品和人才都有了，舞台的空間會更大，包括國際性和推廣性的內容，都能有更多的交流。

朱宗慶表示，在火災之後，團隊獲得很多人的關心，也有部分的捐款，協助災後重建，目前關於硬體園區的打造，是長遠的計畫，主力會先放在軟體的培力和耕耘，「現在我們計畫將專案的捐款全數退回，或是和捐款者確認款項的續處方式，尋求對社會有益的連結，我們很珍惜每一分善意，希望這些款項都能用在正確的地方。」

朱宗慶表示，團隊在災後的各種應對，都是以積極和務實的態度，處理所有的事情，「我們不放棄尋覓適合的場地，但同時也不著急，先把軟體內容做好。」

朱宗慶表示，他在這倒數一千天裡，會有兩百天的時間做內容的匯集和整合，一到兩年的時間推進進度，團隊在災後已經順利完成多場重要演出，緊接著是即將到來的台灣國際打擊樂節，朱宗慶表示，「台灣已是打擊樂重鎮，希望我們可以繼續發揮台灣打擊樂的價值，延續這股力量。」