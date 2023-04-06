帶寵物出門就算有牽繩，有時還是可能發生意外。一位媽媽表示，她趁清明連假全家到某牧場出遊，5歲兒子卻被一位女遊客的狗狗咬傷，當時她馬上準備和工作人員前往救護站，沒想到女遊客卻直接嗆聲「要多少錢？」，甚至和救護站拿了白包，包了300元要給兒子壓驚，讓她氣轟超級無敵白X，直到女遊客男友一直道歉、賠償3200元，事情才告一段落。不過不少網友質疑，媽媽所謂的白包可能只是一般白色信封袋，而非上面寫有「香奠」的白包。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，當時牧場下著大雨，她和工作人員努力尋找救護站，女遊客卻直接嗆聲「要多少錢？」想要轉帳了事，讓她直接回批，「我連救護站都還沒找到，我兒子傷口完全還沒處理，你跟我嗆這些，不然妳直接轉2萬給我，我馬上放過妳」，女遊客才終於閉嘴；緊急處理完兒子的傷口後，原PO提出只要女遊客隨意包個紅給兒子壓驚就好，「結果她竟然拿了個白包要給我」，裡面只包了300元，讓原PO氣得直呼要報警。

原PO說明，女遊客的白包袋是和救護站討來的，還說自己沒有忌諱白包，讓原PO直接嗆明，「300元妳自己留著看醫生，今天沒有包個2千元我不可能放過妳」，女遊客還振振有辭的說300元只是正常行情；直到女遊客的男友介入，一直對他們道歉、賠償3200元，糾紛才終於告一段落，不過原PO思索許久後，仍決定在隔天報警處理。

對此，許多網友紛紛回應，「300她敢包？真的是誇張無恥的狗主人！」、「拿白包還包300根本就故意的」，但也有不少人指出，「白包是指郵寄的那種信封袋嗎？」、「是白包還是那種白色信封啊？！兩個是完全不同的東西耶，不太相信園方會拿白包給對方」。