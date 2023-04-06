這真的是劈腿前兆嗎？一名女網友抱怨，她勸男友戒菸兩年都沒有效果，結果男友卻因為新來的女同事說：「我不喜歡有菸味的人，抽菸對身體不好」，就戒菸成功，讓她覺得有些吃醋。貼文曝光後，不少網友分析男方出現這種情況的可能意涵，甚至有人直言：「可以分了」。

原PO在論壇《Dcard》以「男友因為女同事的一句話戒菸」為題發文，表示她苦勸男友戒菸已有兩年之久，雖然男友數次嘗試戒菸，但最終都因為承受不住菸癮選擇放棄，未料，這一切卻因為男友公司新來了一名女同事而改變。

原PO表示，這名新來的女同事只是淡淡地說了一句，「我不喜歡有菸味的人，抽菸對身體不好」，就讓男友下定決心戒菸，且真的說到做到，原PO雖然樂見其成，但心裡相當不是滋味，貼文最後還用使用了哭倒在地的貼圖。

對此，網友紛紛留言回覆，「已經開始在維持形象了，是不是跟一開始妳看到的他很像呢」、「代表妳在他心裡沒有那麼重要」、「劈腿前兆」、「反正他抽菸妳也是繼續跟他在一起，當然戒不戒菸都沒關係」、「你說的話份量就是沒那位同事多」、「新來的同事：我不喜歡你女朋友，而且對身體不好」。甚至還有網友馬上詢問了自己的哥哥和弟弟，男生出現這種行為究竟是什麼意思？兩人異口同聲地說：「準備被綠了」。

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