金車Safari Club清爽系調酒推出全新口味「葡萄覓蘋國」，新品標榜麝香葡萄與香甜蘋果碰撞出飽滿水果風味，搭上沁爽輕盈的氣泡口感，3％低酒精濃度且每罐不到100大卡，適合春遊季節，享受微醺愜意。外包裝以明豔的葡萄綠和蘋果紅活潑撞色，錯落點綴葡萄、蘋果及氣泡的幾何圖形，呼應雙重水果交織的驚喜風味與細緻清爽的微醺氣泡口感。金車Safari Club「葡萄覓蘋國」每罐建議售價49元，即日起於各大通路陸續上架。

金車Safari Club清爽系調酒延續Hard Seltzer與雙重水果風味的概念，以深受大眾喜愛的麝香葡萄混搭香甜蘋果，碰撞出「葡萄覓蘋國」的清甜馥郁水果風味，結合3％低酒精濃度，提供剛剛好的微醺作用力。包裝設計上，選用沁綠的麝香葡萄色調為主色，加入明亮的蘋果紅醒目跳色，凸顯雙重水果的活潑風味表現，並透過散落罐身上的幾何水果、氣泡意象，傳達水果在酒液間與氣泡碰撞出豐富飽滿的滋味口感。

金車Safari Club清爽系調酒「葡萄覓蘋國」目前已於7-Eleven、全家便利商店、萊爾富、OK超商及各大量販通路上架開賣，全聯福利中心則於4月7日開始販售，每罐酒精濃度3％，建議售價49元，上市期間享新品嚐鮮價。

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