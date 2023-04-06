中華經濟研究院6日公布3月台灣採購經理人指數PMI 47.3，NMI 53.2。中經院台灣PMI調研團隊陳馨蕙博士指出，PMI看的是趨勢變動，3月最好情況是「沒有出現大幅回跌的現象」，各產業廠商已從去年下半年急速緊縮的恐慌，回到正視平緩波動的常態。

由於今年前3個月和去年同期，一直有農曆年假的落點不同，影響季節調整的結果。為顯示景氣波動漸漸回到正常，中經院6日也首度公布，未經季節調整的原始3月台灣PMI指數為50.8，呈現擴張。

中經院長葉俊顯表示，3月季節調整後PMI指數自2月的51.4回跌至47.，主因過往3月為年後拉貨補庫存旺季，今年年後拉貨效果部分已提前於2月反映，而季節調整仍依照過往3月的季節性進行下調。

陳馨蕙強調，3月爆發美國銀行流動性風險，衝擊市場原物料價格報價與需求預期，也是3月季節調整後PMI指數回跌的因素之一。至於去年下半年廠商全面性瘋狂的調整庫存，如今已回到冷靜處理的反應；廠商未來展望六個月，也已連續11個月緊縮，惟指數續揚4.2個百分點至45.5，為2022年6月以來的最慢緊縮速度。

至於2023年3月未季調的台灣非製造業經理人指數NMI，中經院指出，已連續5個月擴張， 指數攀升3.0個百分點至53.2。四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

陳馨蕙分析，NMI八大產業對未來展望，3月指數續揚2.2個百分點至49.9，為2022年4月最佳；NMI八大產業中，僅批發業(42.7)與營造暨不動產業(43.3)回報未來六個月展望呈現緊縮。