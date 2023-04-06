必勝客「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」洋溢濃濃春日風情，單點價399元。（必勝客提供）

好丘信義店全新菜色「片皮烤鴨堡」，299 元。（好丘提供）

連鎖餐飲近期狂推新奇特色料理，有超過6成年輕人願意嘗鮮，當中女性比例占一半以上，相比男性單純只想吃飽，女性更樂於接收新資訊，讓吃不再只是無聊的生理需求。

肯德基首創品牌點心專賣店「K-Dessert」，11日於雲端登場，首波創意新品推「7吋原味大蛋撻」，讓人氣點心蛋撻像照到放大燈一樣，以163層手工酥脆撻殼搭滑嫩奶蛋餡，口感奶香濃郁，購買附小花造型點心盤、粉紅點心叉子以及心型蠟燭，儀式感滿滿。

日本食物「納豆」因黏稠口感和特殊氣味，被台灣網友公認是最難以接受的料理，不過向來愛搞怪的必勝客，把納豆與比薩結合成「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，配料包含花枝、章魚等海鮮並撒上粉紅蘿蔔片，宛如初春櫻花意象。

除了速食店，貝果品牌好丘也創造掀起社群討論的「片皮烤鴨堡」，將櫻桃鴨胸醃製後文火慢煎熟成，以火槍炙燒鴨皮出油，搭配甜麵醬與小黃瓜與青蔥段，最後夾入貝果堡中，平衡鹹甜香三種滋味，成為顛覆想像的中西創意好料。