▲仁愛橋施工，市區車輛改道路線指引。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市仁愛橋由於列為危橋，4月10日起將封橋正式施工改建。基隆市政府公車處6日宣導受影響站點的公車班次，相關路線調整已公告於基隆市公車處官網，並請搭乘大眾運輸民眾注意。

▲基隆市公車受仁愛橋施工路線更改一覽表之2。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市公車受仁愛橋施工路線更改一覽表之1。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

此外，汽機車通行也會受到影響，工務處亦同步公告改道路線如下：

一、高速公路下來往廟口方向：請直行孝二路，右轉忠二路，接仁三路。

二、安樂區安樂路一段往廟口方向：請右轉成功一路，接成功陸橋，右轉仁五路。

三、中山區西定路往廟口方向：請左轉安一路接公園街，左轉孝三路，右轉忠二路接仁三路。

四、中山區中山一路往南榮路方向：請左轉忠一路，右轉愛一路，左轉仁五路。

工務處長陳耀川強調，仁愛橋重建工程工期300天，忠四路封閉對交通動線影響甚大，請市民朋友出門前務必提早規劃好替代路線，市府也會加速推動仁愛橋改建工作，早日恢復通車。

本報整理公車受影響班次與路線如下：

1字頭路線：

102路線取消「城隍廟站」，「忠一路站」後改行「愛一路站」；105路線取消「孝二路站」，「忠一路站」後改行「愛一路站」。

2字頭路線：

202路線「忠一路站」後改行「愛一路站」；204路線平日11時經仁五路班次，「忠一路站」後改行「愛一路站」，其餘班次不影響。

3字頭路線：

301路線「中山一路站」後改行「成功一路站」；302路線「西定路站」後改行「成功一路站」；303路線「西定路站」或「中山一路站」後改行「成功一路站」；304路線假日10時20分之班次，「孝二路站」後改行「31號橋站」，過「中山一路站」後改行「成功一路站」，取消「忠四路站」與「光華國宅站」（出市區方向），其餘班次「中山一路站」後改行「成功一路站」；305路線「西定路站」後改行「成功一路站」；306路線「西定路站」後改行「成功一路站」；307路線「西定路站」後改行「成功一路站」；308路線「西定路站」後改行「成功一路站」；310路線「中山一路站」後改行「成功一路站」。

4字頭路線：

402路線「忠二路站」後改行「愛一路站」；403路線「忠二路站」後改行「愛一路站」；406路線「忠二路站」後改行「愛一路站」；408路線平日8時30分班次「忠二路站」後改行「愛一路站」，取消「忠四路站」，其餘班次不受影響。

5字頭路線：

501路線「忠一路站」後改行「中山一路站」，取消「城隍廟站」、「忠四路站」、「光華國宅站」（出市區方向）；502路線「忠一路站」後改行「中山一路站」，取消「城隍廟站」、「忠四路站」、「光華國宅站」（出市區方向）；503路線

平日7時10分班次，「安一路站」後改行「成功一路站」，「忠一路站」後改行「愛一路站」，取消「城隍廟站」、「忠四路站」，其餘班次不受影響；505路線經安一路班次，「安一路站」後改行「成功一路站」，取消停靠「忠四路站」，經麥金路班次，「港西街站」後改行「忠一路站」及「中山一路站」，取消停靠「城隍廟站」、「忠四路站」、「光華國宅站」（出市區方向）；508路線上午6時35分班次，「安一路站」後改行「成功一路站」，取消停靠「忠四路站」，其餘班次不受影響；509路線經安一路班次，「安一路站」後改行「成功一路站」，取消停靠「忠四路站」，經麥金路班次，「港西街站」後改行「忠一路站」及「中山一路站」，取消停靠「城隍廟站」、「忠四路站」、「光華國宅站」（出市區方向）

6字頭路線：

601路線「忠二路站」後改行「愛一路站」；602路線「忠二路站」後改行「愛一路站」；603路線「忠二路站」後改行「愛一路站」；605路線上午8時40分去經長庚及仁五路班次「忠二路站」後改行「愛一路站」，上午11時30分返經長庚班次「忠二路站」後改行「愛一路站」，取消停靠「忠四路站」，其餘班次「忠二路站」後改行「愛一路站」；608路線「忠二路站」後改行「愛一路站」。

7字頭路線：均不受影響。

8字頭路線：

801路線平日上午9時及10時20分班次「忠一路站」後改行「愛一路站」，取消停靠「城隍廟站」及「忠四路站」，其餘班次不受影響；802路線「忠一路站」後改行「愛一路站」，取消停靠「城隍廟站」及「忠四路站」；803路線「忠一路站」後改行「愛一路站」，取消停靠「城隍廟站」及「忠四路站」。

R字頭路線：均不受影響。