蔡英文總統6日與美國眾議院議長麥卡錫及跨黨派國會議員會面，為台美關係寫下歷史新頁。高雄市長陳其邁形容就像守在電視機前面為台灣選手喝采，相信此刻大家也抱持相同的感動，透過出訪提高台灣的能見度以及國際地位，支持政府穩健參與國際、連結世界。

陳其邁指出，「蔡麥會」再次成功提高台灣的能見度以及國際地位。蔡英文重申台灣致力成為世界的可靠夥伴、區域穩定的基石，以及良善的力量。台灣人民有維護和平的決心，也堅持獨立自主的民主生活。

陳其邁形容，就像守在電視機前面為台灣選手喝采，相信此刻大家也抱持相同的感動。麥卡錫及跨黨派眾議員公開聲明，台美人民的友誼對自由世界意義深遠，對維持經濟自由、和平與區域穩定至關重要。他們期盼台美深化合作，也強調會協助強化台灣捍衛自己的能力。

陳其邁表示，疫情後的世界變化劇烈，全球供應鏈重組，台灣被世界高度關注，也被高度需要。眾院議長的地位在美國僅次於正副總統，這是1979年台美中斷邦交後，台灣歷任總統會見美方層級最高的官員。誠如蔡英文所說，「德不孤，必有鄰」，不僅台美關係處於史上最強健階段，台灣與歐洲及印太國家的交流也更密切。

陳其邁說，台灣處境從來嚴峻，從1970年代「一卡皮箱走天下」創造經濟奇蹟，到現在透過半導體產業建立護國神山，台灣在幾十年的過程中創造舉世讚揚的民主生活方式，並且貢獻國際社會。台灣也在盟友們的支持下，打開國際地位與空間，並堅定捍衛國家主權與安全。