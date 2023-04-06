「雲林縣傳統工藝文創產業發展協會」為傳承台灣工藝，於雲林縣北港鎮工藝坊舉辦「兔年生肖工藝聯展」，匯集全台29名工藝師獻藝，包括人間國寶陳三火等人作品，聯展以兔年為主題，種類有木雕、泥塑、剪黏、拼布等，展期即日起至本月30日，邀請民眾到工藝坊參觀，同時感受周邊老街氛圍。

「兔年生肖工藝聯展」今年2月先於台北中山堂會館展出，大獲好評，本月移師北港工藝坊續展，參展29名工藝師有「人間國寶」陳三火、「台灣工藝之家」陳明洲、周秀惠等人，藝師們「輸人不輸陣」，拿出代表作品與民眾分享，並將於12日開幕茶會到場解說，與大家交流其創作理念。

雲林縣政府文化觀光處表示，「台灣工藝之家北港區工藝師陳明洲粧佛、周秀惠拼布聯合特展」甫於上個月31日結束，1個月的展期吸引大量遊客到北港工藝坊參觀，為打鐵趁熱，決定舉辦「歲次癸卯兔年生肖工藝聯展」，以兔年為主題，邀請全台藝師提供作品參展1個月。

文化觀光處說，非常感謝「雲林縣傳統工藝文創產業發展協會」協助辦理此次特展，邀請到多達29名藝師無償提供作品展覽，透過聯合展覽，讓大家得以欣賞到各種風格迥異、別出心裁的工藝作品。開幕儀式訂於12日上午10點於北港工藝坊舉行，歡迎民眾前來共襄盛舉。

文創產業發展協會理事長陳明洲指出，北港鎮因媽祖信仰興盛，保留許多傳統工藝，並發展出多樣的文創產業，大多數工藝師默默創作，並不擅長行銷，希望藉由工藝聯展，讓藝師們的作品更廣為人知，吸引更多人關注，讓傳統工藝永續傳承。