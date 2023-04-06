「台中市政府特定工廠登記單一窗口大平霧分站」4月10日起正式啟用！市府經濟發展局表示，已申請納管的未登記工廠改善計畫收件已於3月20日截止，台中受理7,894件工廠改善計畫，全國最多，其中大里、太平、霧峰地區案件占近四分之一，市府在太平產業園區服務中心2樓增設特定工廠登記單一窗口「大平霧分站」，就近提供輔導。

經發局說明，台中未登記工廠納管及工廠改善計畫補正及特定工廠登記申請案，採「台中市政府特定工廠登記單一窗口」及「大平霧分站」雙窗口受理，「大平霧分站」初期以納管補正輔導諮詢為主，加速在地業者往工廠改善階段邁進，後續將視業者需求及案件審查結果分階段調整輔導諮詢重點，包含工廠改善計畫補正、特定工廠登記申請、用地計畫申請等。

經發局指出，市府持續推出台中多元的工廠改善計畫輔導資源，今年3月於經發局【特定工廠專區】Youtube上線3支工廠改善計畫教學影片；此外，工廠改善計畫家教班每週三下午2時在「台中市政府特定工廠登記單一窗口」持續開課，自4月中起將新增環保、消防及業者經驗分享特定工廠登記小學堂課程（ https://reurl.cc/x1RLqZ ），後續也會視報名狀況於「大平霧分站」（地址：台中市太平區園區路5號2樓，諮詢專線：04-22712082）加開相關課程，歡迎業者踴躍報名。（臺中市政府經濟發展局廣告）