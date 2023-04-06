為強化高雄車站車道辨識度，高市府將於8、9、15、16日連2周末夜間封閉，進行站東路車道彩色舖面工程，施工期間將影響中山路北向（八德路-建國路段）、站東路北向、及建國路、九如路東西向通行，提醒用路人改道行駛。交通局表示，站東路（北向）以藍色為主，站西路（南向）則鋪成紅色，增加引導效果，後續待站西路永久路型工程完工，再進行站西路鋪設。

站東路8、9日南段將進行鋪面工程，請用路人提前改道。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

交通局表示，為了強化高雄車站車道辨識度，引導用路人正確行駛路段，高市府工務局計畫於8、9日及15、16日兩個周末夜間11時至翌日7時，進行站東路車道彩色舖面工程。

站東路15、16日北段將進行鋪面工程，請用路人提前改道。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

其中8、9日將進行車站南段(含中山、建國、站東路口) 封閉施工。施工期間將影響中山路北向（八德路-建國路段）、站東路北向、及建國路東西向通行。考量到車站接送需求，將於建國路與南華路路口東側規畫臨時接送區，提供站區接送使用。

而15、16日則是站東路北段施工，進行車站北段(含博愛／九如／站東路口)封閉施工。工務局提醒，北段施工期間為避免通過性車流湧入站東路，將於中山路往北方向的上游路口(七賢路、八德路、建國路口)，先行導引車流利用復興路、自由路北上。站東路僅准接送車輛進入，並由安寧街駛出。

交通局指出，站西路南向車道及接送區則不受封路影響維持通行，籲請用路人避開施工路段，提前改道行駛。

交通局表示，目前站東路交通事故已逐漸下降，透過彩色舖面模式，以強化站東路車道辨識度，與行車導引動線及路口行車秩序。規畫設置站東路南、北段路口彩色標線，並一併調整停止線及機慢車停等區。

警察局呼籲，站東路南、北段施工期間，原利用中山路北向車輛，請提前改道至中華、民族、自由復興、自立等南北向替代道路通行。利用建國路、九如路往來東西向之車輛，則請改道行駛中正路、七賢路、十全路等路段通行，並依據現場警員義交指揮通行。