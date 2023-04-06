苗栗市大同國小參加今年第55屆全國少年籃球錦標賽，勇奪U11組男生組冠軍，是第5度贏得冠軍，縣長鍾東錦6日在縣接見表揚教練及球員，並請吃雞排，慰勞平時辛苦的訓練及比賽發揮奮力拚博的精神，將冠軍獎盃留在苗栗。

大同國小並無體育班，也沒有專任籃球教練，成軍30年的籃球隊在老師兼總教練連威登及妻子葉淑娟帶領下，外出征戰，經費有限，隊員身高等條件不如其他球隊，但球員皆能發揮客家硬頸精神，刻苦奮戰，戰績輝煌。

大同國小籃球隊在歷屆全國少年籃球錦標賽，曾獲得4次冠軍及4屆亞軍，是國內小學籃球的傳統勁旅，培育多名籃球好手，成為大倫、明仁國中籃球隊的基幹，是苗栗縣重要的籃球搖籃。

今年第55屆全國少年籃球錦標賽U11男生組，共計43隊參加角逐，各隊實力相當，競爭激烈，大同國小籃球隊從預賽開始憑著團隊絕佳默契、高度拚戰精神、扎實的基本動作，一路過關斬將，拿下U11男生組冠軍，是第5度贏得冠軍。

苗栗縣長鍾東錦6日下午由教育處長葉芯慧陪同，在縣府2樓會議室接見教練及全體球員，並請吃鷄排，鍾東錦感謝師生們對籃球的堅持與執著，讓苗縣在全國籃賽中維持輝煌戰績，為苗栗縣爭光。