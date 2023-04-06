基隆護海公投領銜人王醒之表示，公投的目的是希望可以創造更多社會對話，讓基隆市民可以更開放的資訊判斷此案對基隆港、市長遠的影響。（張志康攝）

國民黨6日上午召開記者會，痛批行政院認定基隆市政府允許「基隆護海公投」進入二階段連署違法，認為是打壓基隆的地方公投。對此，基隆市議長童子瑋表示，希望別讓能源永續議題淪為藍綠之爭。基隆市府也透露，若遭行政院駁回，不排除提行政訴訟或提請大法官釋憲。

國民黨6日上午召開記者會，認為中選會日前表示，基隆市府准許「基隆護海公投」進行第二階段連署違法。國民黨認為這種做法根本是打壓基隆民意，呼籲蔡政府不要一錯再錯。

基隆市民政處表示，若基隆市府的決定遭中選會、行政院認定不合法，致公投連署遭駁回，基隆市政府將訴諸民意，且不排除提起行政訴訟，或請求大法官會議釋憲。

對此，童子瑋認為民意很重要，但一切要有合法性，再者，倘若該能源永續議題淪為藍綠之爭，絕非台灣人民所樂見，呼籲基隆市府謹慎為之，勿讓公投議題失焦。

童子瑋說，公投是沒有妥協空間的對決投票。任何公共議題，包括攸關國家發展的能源議題，都應該以對話代替對抗。倘若能源永續的議題變成黨派之爭，應非國人，包括基隆市民所樂見，也容易讓議題本身失焦。

基隆護海公投領銜人王醒之表示，公投的目的是希望可以創造更多社會對話，讓基隆市民可以更開放的資訊判斷此案對基隆港、市長遠的影響，而不是像兩年多前市政府私自發文台電公司「原則同意開發事項」，從市民的角度來看那跟「賣海、賣港」沒有兩樣；而公投未來如果通過，也將會促使台電提出對基隆更永續、友善的替代方案。

王醒之同時指出，藍綠政黨多年來競爭、輪流執政，民眾越來越看得懂，不會那麼輕易隨著藍綠旗幟的擺動而起舞，他對基隆市民的公民意識有信心，這幾年已經逐漸從「藍綠政治」朝向「議題政治」前進，相信基隆護海公投不會變成藍綠惡鬥的工具。

王醒之說明，前市府在林右昌時期不敢面對這個公投，把球丟到中央認定，本來就已經有「球員兼裁判」之嫌，而今還扭曲「補正次數」之真相，誤導視聽，讓人更看清楚他們對這個公投的畏懼。