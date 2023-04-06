苗栗縣頭份市一名30歲男子，透過網路認識暱稱「欣玥」的女子，二人相談甚歡，並以老公、老婆互稱，對方以介紹投資理財為由，要求男方準備現金30萬元約定面交，男子被愛沖昏頭不疑有它，前往竹南鎮某家銀行提領現金，所幸銀行行員機警通知竹南警方趕來阻詐，溝通許久終於打消男子提領現金念頭。

竹南分局竹南所員警賴宥均、賴冠良於日前接獲轄內某銀行行員報案，指稱有一名男子準備要臨櫃提領30萬元，行員查覺男子疑似遭詐騙，便立即報警處理。

員警到場後發現男子神色慌張急於提領現金，警方立即上前關懷提問，男子才坦承3個月前在網路社群LINE上認識1名匿稱「欣玥」女子，雙方每日互道關懷進而感情升溫，互稱老公老婆，而對以介紹經營投資理財保證獲利為由，要求立即提領30萬元後再約定時間交付給她，並告知臨櫃時要向行員表示是因家裡要裝潢才提領現金。

警方聽完當下向男子說明這是詐騙集團慣用手法，並舉出網路多起假交友投資真詐財等手法案例說服，男子才恍然大悟打消提領現金念頭，表示自己差點受騙，警方成功阻止本起網路詐騙案。

竹南分局呼籲，詐騙集團以愛情交友方式，常用帥氣或貌美照片搭訕，透過交友平台互加好友，再以網路通訊軟體向被害人噓寒問暖，並以甜言蜜語及各種理由話術要求匯款，使其陷入圈套，對於來路不明的網路交友，一定要小心查證，多一分警惕、少一分損失，對素未謀面網友推薦的各種投資，應審慎思考與評估，有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢，請勿輕信詐騙謊言，以避免上當受騙。