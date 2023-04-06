現代人健康意識抬升，不少人平常都會吃保健食品保養身體，其中以益生菌最為普遍，營養師陳怡錞指出，益生菌有可以幫助排便，但並不是馬上吃就會有效果，通常馬上吃馬上有感覺，都是因為裡面還有「輕瀉」成分造成的。

陳怡錞在臉書粉專指出，益生菌可以幫助排便，是因為它會在腸道發酵特定的醣類（如膳食纖維、寡糖等），產生出來的乳酸可以促進腸胃蠕動，不過這個過程需要一段時間，還要看攝取的食物是否含有足夠的膳食纖維和益生質，完全不可能是在吃完一包益生菌後，幾個小時以內就發生的事。

陳怡錞表示，吃完益生菌後可以很快就排便，很可能是因為配方中有添加「輕瀉」成分，例如羊角豆（望江南）、蘆薈素、乳糖、氧化鎂、決明子，以及目前台灣法規已經禁用的臘腸樹果實、阿勃勒萃取物、台灣鼠李，還有只能使用伃茶包類食品的番瀉葉，這種「輕瀉」成分會改變腸道水分的通透性，造成水瀉、腹部絞痛，長期食用可能使腸道產生依賴感，還容易傷害腸黏膜。

陳怡錞也分享曾經手的病例，一名20多歲的女患者前來就診，透露自己從10歲開始就有便祕問題，後來媽媽買了號稱「益生菌、酵素、纖維」三合一的保健食品給她吃，一開始只要吃一顆就會拉肚子，就這樣吃了10幾年，到她去看醫生時，已經變成一天吃10顆都沒辦法上廁所，後來李怡錞建議她停用該保健食品，並以天然方式調理，一個月後就改善困擾多年的便祕問題，還沒有任何副作用。