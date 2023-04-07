由中華電信開發的Xuite隨意窩成立於2005年，服務包括日誌、信箱、相簿、影音、旅遊及雲端資料櫃等。

站方公告指出，自4月6日起，提供所有會員後續處理服務，分為三階段關站，建議會員盡早進行資料備份下載與部落格搬家等相關作業。

Xuite關站第一階段為4月6日上午10時至5月1日上午10時，網站功能正常運作，提供會員進行資料備份與下載。Xuite VIP方案自4月6日起停止收費，各方案會員仍維持原訂閱方案身分，可使用服務至8月31日止。

關站第二階段為5月1日上午10時至8月31日下午2時，將停止Xuite隨意窩新會員開通，全站進入唯讀模式，關閉管理後台。會員可正常瀏覽公開網頁但無法進入管理後台進行新增、修改或刪除等動作，僅提供資料備份與下載。

第三階段為8月31日下午2時網站關閉，無法進入任何Xuite隨意窩的頁面。網站同時會終止Xuite隨意窩所有服務、終止資料備份與恢復等會員服務、終止受理Xuite VIP方案退費，並刪除所有資料。