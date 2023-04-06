衛生福利部疾管署6日公布今日國內新增2例腸病毒71型輕症案例，分別為1歲、6歲住北部男童，今年累計4例腸病毒71型輕症個案，腸病毒D68型重症病例則為1例。醫師指出，小於5歲的幼兒是腸病毒重症風險族群，D68型症狀以發燒、流鼻水及咳嗽為主，尤其嗜睡、持續嘔吐等6大症狀是重症徵兆，提醒家長多加留意。

台北市立聯合醫院中興院區小兒科主治醫師柯申表示，新冠肺炎流行導致近年出生的孩子免疫負債、恐怕缺乏群體免疫力，今年腸病毒將是家長與醫師需要一同努力防範的威脅。

柯申表示，腸病毒是兒童常見疾病，卻仍有許多人以為症狀是拉肚子和嘔吐，實際上症狀會隨著型別不同而改變，常見為發燒、喉嚨痛、紅疹，就醫時則有機會發現咽喉水泡或潰瘍，被診斷為腸病毒典型疱疹性咽峽炎或手足口症。

柯申表示，近期社區現蹤腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，不能因沒有水泡或紅疹就掉以輕心，務必注意後續是否出現以下重症徵兆，包含嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐、手腳無力、未發燒時呼吸急促或心跳加快。

若家中幼童出現疑似腸病毒症狀，建議讓兒科醫師評估，尤其是重症徵兆須儘速就醫，把握黃金治療時間，以免嚴重後遺症如肢體癱瘓、腦炎、心肺衰竭甚至死亡。

柯申特別提醒，腸病毒傳染力強且無法使用酒精殺死，生活中落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟非常重要，尤其出入幼兒園、托嬰中心、親子館等場所、返家後與進食前必須落實。家中若有幼童感染腸病毒，也要小心避免接觸其他幼兒或即將生產的孕婦，處理完感染幼童的口鼻分泌物與糞便後也要正確洗手以免傳播病毒。