落實「新北NO.1技職6.0 New Top World頂尖世界人才」技職教育政策白皮書政策目標， 新北市教育局今與中華未來學校教育學會簽訂「新北技職素養教育深耕合作備忘錄」，透過三大面向合作，包含技職共通科目語文、數理素養命題學科競賽、各群科教師素養導向命題研習及適性扎根試探課程活動。

教育局長張明文表示，108課綱強調「知識」、「技能」與「態度」核心素養的整合，技職素養更著重實作及解決問題，本次與未來學校學會相關專業教師合作，希望學生聽得懂、學得會，更能做出來，活用知識實作解決問題。新北市重視技職教育，以4年8億翻倍經費推動技職教育，培育學生具備「影響力、永續力、全球力、競爭力、未來力及實踐力」新6大核心能力，打造New Top World世界頂尖人才。

中華未來學校教育學會理事長吳清基指出，技職教育不應是傳統黑手，而是強調創新思維、人文藝術、跨域合作以及終身學習。教育學會在素養導向的課程教案與命題設計發展已經深耕多年，在素養題型上設計上擁有豐富的經驗，已建置完整的國語文、英語文、數學等科目的素養題型題庫，本次與新北市教育局合作，更推出專屬技職素養題型挑戰活動，提升技職學生素養能力。

鶯歌工商資料處理科三年級同學黃羿寧表示，四技二專考試的趨勢是素養題型，所以能夠在統測前先參加「煉戰領域」的挑戰，評估自己在國文及英文素養題型的能力，也可作為之後加強改進的參考。當然也很希望自己能夠得到好的名次，領到教育局頒發的獎狀，豐富自己的學習歷程資料。