國道警第2大隊後龍分隊員警宋煥宇，5年前執行巡邏勤務時，發現張姓男子駕車在國道3號北向123.1公里處拋錨，宋員見狀主動下車了並協助將車輛移到分隊，並請張某全家到分隊暫時休息。張家小男孩事後一直感恩員警熱心協助，日前專程回到分隊向宋員答謝，張姓男童透過臉書向警方查證，宋員仍在後龍分隊服務，順利由父親陪同赴後龍分隊感謝宋員，歡喜再與宋員合影留念。

宋員是在5年前在巡邏行經國道3號北上車道，發現張姓男駕車搭載家人，因車輛水箱過熱拋錨路旁，宋員立即上前協助張某將車子拖回分隊檢修，並請張某及妻小到分隊辦公室等候休息，張家小男孩對於警車與警察叔叔非常好奇，便由男童母親幫男童拍照合影，在車輛排除故路障後便離開分隊繼續北上。

事情經過了5年，小男童想起此事，便要求父親開車經過後龍分隊時，帶他來找合影的警察叔叔，張某因無法確認宋員是否還在後龍分隊服務，也不知宋員姓名，因此在臉書「國道大小事」貼出當時合影照片，詢問是否有人認識宋員？經友人在臉書留言確認宋員還在後龍分隊服務，張某利用4月4日兒童節當天，專程到後龍分隊向宋員道謝，並合影留念。

據張家父母親表示，兒子非常崇拜國道警察的巡邏車，宋員鼓勵男童認真讀書，希望以後能成為國道警察一員，也歡迎張某全家隨時到分隊，並致贈男童國道媽袓的平安符及國道造型儲值卡為紀念。