隨著電動車市場持續發展，為爭取電動車胎商機，南港輪胎（2101）6日指出，推出首款「AS-3EV」針對電動車特性及需求之高性能輪胎，第一階段全球首發規格18-20吋，共4個規格，鎖定特斯拉電動車款為主，未來對應其它品牌規格也將陸續上市。

根據統計，2021年全球電動車累積銷售已達660萬輛，未來預估可望持續成長，其中又以特斯拉佔電動車市場超過40％，南港輪胎指出，首款電動車胎因此鎖定特斯拉。

南港輪胎表示，公司針對電動車的特性及使用需求，開發設計重點：符合高載重、高扭力、靜音三大特點，在胎體結構、膠料配方及花紋設計方面，皆有全面性的調整提升，打造「AS-3EV」符合電動車高需求的新世代輪胎。

「AS-3EV」已通過歐洲專業機構測試，南港輪胎指出，包括滾動阻力（RRC）提升12.2％，達到Ｂ等級，減少電車駕駛旅程焦慮；此外「AS-3EV」實車測試行駛里程可達４萬公里以上，獨家研發膠料配方，濕地抓地力表現達Ａ級，兼具優異的操控性能及摩耗表現；而特殊胎面花紋設計，降噪有感提升，車內實測噪音65dB，提供更安靜的駕駛感受。

全球2050年淨零排放浪潮下，南港輪胎指出，電動車發展已成為未來趨勢，南港輪胎將以環保永續為行動理念，持續研發新產品，未來陸續會在電動車領域提供更全面的產品，爭取更多的市場商機。