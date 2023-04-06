新竹市2023年度海洋風收站將自13日起開跑至12月28日，每月第2、4周的周四上午8點到12點，於新竹區漁會共計辦理18場資源回收兌好禮活動。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市2023年度海洋風收站將自13日起開跑至12月28日，每月第2、4周的周四上午8點到12點，於新竹區漁會共計辦理18場資源回收兌好禮活動，回收項目包含「紙、鐵、鋁、塑膠、玻璃、電扇、電池」7大類，其中，回收廢棄漁網每公斤可兌換現金15元，守護海洋兼賺零用錢。

市府表示，根據資料示，去年全國海龜擱淺315隻，共死亡240隻，發現體內充滿大量塑膠垃圾及廢棄漁網纏繞，海龜擱淺死亡事件及大量海洋廢棄物，警示人類諸多行為已嚴重影響海洋生物與棲地，凸顯處理海洋垃圾問題已刻不容緩。

市府因此結合漁業署與新竹區漁會，共同推動「海洋風收站」，訂定回收獎勵機制，今年更加碼廢棄漁網收購價，回收後的漁網經過處理將重新製成各式產品再利用，以達到地球資源循環永續經營目的。

產發處長許智堡表示，廢棄漁網具難以自然分解，海洋中的廢棄漁網除了會佔據海底棲地空間、造成海洋生物死亡，更可能會纏繞船舶影響漁船行駛安全，提醒漁民不堪使用的漁網，可拿到海洋風收進行回收，勿任意丟棄汙染海洋環境。

環保局長江盛任說明，「海洋風收站」活動方式是讓民眾提交「紙、鐵、鋁、塑膠、玻璃、電池」等6大類，採秤重每公斤兌換點數1至20點；另，「電扇」每台兌換點數50點，集滿100點數可兌換全聯或大潤發禮券、集滿500點數可兌換遠東百貨禮券及清潔用品等諸多好禮。

此外，廢棄漁網則每公斤兌換現金15元，請民眾配合去除浮子、沉子、浮球、鉛線及其他海洋雜質垃圾，並自行裝袋。