河床劇團與FOCA 福爾摩沙馬戲團6日舉行《夢與陰影》彩排記者會，此次將以夢境為主題，邀請觀眾到國家戲劇院一同做夢，喚醒藏在內心深層的潛意識。
由以「意象劇場」著名且VR作品《遺留》剛於盧森堡城市電影節沉浸式競賽最佳體驗大獎的河床劇團及曾受邀至法國外亞維儂藝術節的FOCA 福爾摩沙馬戲團所共同打造的《夢與陰影》，兩個團隊相遇進而以魔幻而迷人的特質共同創作，在河床劇團超現實主義的表演呈現方式，搭上FOCA 超凡馬戲表演者肢體動作及技術，兩種超現實的加成，用當代馬戲元素與馬戲演員的肢體，揉合進意象劇場裡，剛與柔、快與慢之對比，搭配此次夢境之主題，將帶給大家不同於以往的想像。
意象劇場最大的特色是透過顏色、線條、表演、舞臺、燈光、道具、服裝、影像拼貼出一幅幅流動的畫，在沒有劇本、沒有架構下刺激觀眾的感官記憶，進而讓觀眾聯想到某個記憶中的感受或是想法，而每一個人經歷都不同，所以當有一千位觀眾看了這齣戲，就會產生一千種想像。
為了這次的演出，兩團於前年年底已開始密切交流學習，河床的演員向FOCA學肢體使用方式，FOCA演員則向河床學習表演者如何透過自身的情感投入及眼神表達情緒，也讓他們練習在原先肢體的使用方式中帶入更多內在的情感。
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