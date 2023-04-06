《租約第一條：禁止殺人》由莊凱勛、李亦捷、趙正平、王彩樺領銜主演。（公視台語台提供）

莊凱勛飾演一位退休殺手。（公視台語台提供）

金鐘視帝莊凱勛在公視台語台剛殺青的電視電影《租約第一條：禁止殺人》中，飾演一位退休的落魄殺手，與李亦捷、王彩樺、趙正平共同經歷一段充滿懸疑又驚險刺激的故事。莊凱勛演出的男主角是一位堅持不殺女人小孩的王牌殺手，矛盾的人物設定和劇本獨特的世界觀讓他決定接演。

莊凱勛說，「退休殺手的題材比較少看到，而且又是黑色幽默，之前只要是跟殺手打鬥有關的類型片，通常都比較嚴肅一點，這次有點詼諧輕鬆，又有很多可以玩得很開心的動作場面，我覺得應該會非常有趣。」

曾說過很想挑戰演殺手的女主角李亦捷雀躍表示：「收到邀請時超級開心，覺得自己是全世界最幸運的人了！」為了準備嚮往已久的角色，她看了好幾部動作片做功課，觀察別人拿槍的姿勢和拍攝手法，終於悟出心得：「眼神真的非常重要！不管怎樣，就是要一直催眠自己是一個厲害到不行的殺手，要敏感要警覺！」

片中有大量動作戲，為了打造令人信服的殺手世界，劇組特別為演員安排5天密集特訓。首次挑戰動作戲的李亦捷坦言，從訓練第一天就大受打擊：「我以為拿槍很簡單，但一點都不簡單，其中有很多細節要注意，偏偏我的手又很小，一些動作做起來特別吃力，就開始懷疑自己真的不是殺手的料，然後再碰到凱勛哥和品子都是有底子的，我就開始害怕開拍，很怕自己變成老鼠屎。」

幸好後期她漸入佳境，某次甚至不小心打到陪練對象，「人生第一次聽到我用拳頭打在別人鼻子上，那種輕脆的聲音、奇妙的觸感，當下他整個臉漲紅，還跟我說沒關係繼續，我說不行不行，也一直跟他道歉。」因為這次誤傷經驗，讓她明白，拍打戲除了追求帥和真實，更重要的是要保護對手演員。

動作片經驗豐富的莊凱勛則顯得相對游刃有餘：「其實這部戲的打鬥，比起我之前接過的角色已經算少，因為它不是一部爽片，主要還是圍繞在人的故事，只是有武打的元素。」雖然武打強度不高，但他也大讚動作團隊很專業，「我覺得這也是產業在進步，以前是比較硬幹，我們演員在拍這些動作戲的時候比較需要自立自強，現在大家比較注重動作導演的專業，不管是事前的前置，還是拍攝期當中的協助，都做得蠻完善的，也沒有受傷的狀況產生。」