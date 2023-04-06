河床劇團首次和FOCA福爾摩沙馬戲團合作，打造劇場作品《夢與陰影》，帶觀眾清醒地做夢，今日下午在國家戲劇院彩排，本周末即將首演。（杜宜諳攝）

FOCA福爾摩沙馬戲團的馬戲肢體，在劇場作品《夢與陰影》有新的表現方式。（杜宜諳攝）

《夢與陰影》全劇沒有線性的劇情走向，而是透過顏色、線條、表演、舞台、燈光、道具、服裝、影像等，拼貼出一幅幅流動的畫，觀眾可從中聯想到自我相關經驗。（杜宜諳攝）

河床劇團首次和FOCA福爾摩沙馬戲團合作，打造劇場作品《夢與陰影》，帶觀眾清醒地做夢，今日下午在國家戲劇院彩排，本周末即將首演。

導演郭文泰表示，「重點不是創作者表現了什麼特殊的夢境，而是觀眾能夠在觀看的同時，連結起兒時的景象、或者曾經有過的欲望，藉由場上的氛圍滲透進我們的身體與腦袋，而能重新看到自我，甚至看到早已遺忘的自我。」

全劇沒有線性的劇情走向，而是透過顏色、線條、表演、舞台、燈光、道具、服裝、影像等，拼貼出一幅幅流動的畫，觀眾可從中聯想到自我相關經驗。

副導演李宗軒表示，「在我想像中，一個好的馬戲演員，身體素質只是最基本的需求，最困難的反而是有沒有辦法把腦袋打開，如：馬戲表演者的sense是什麼？那就是不再認為倒立與後空翻是最重要的事情，而是後空翻結束後還能做什麼？起跳的瞬間有沒有創生什麼不同的火花？」

在表演上，郭文泰帶領FOCA團員放棄「演戲」這件事，不需要演，更不需要假裝，只需全心的投入真實的感覺與感情，而FOCA的演員用他們強大的身體素質，豐富了舞台上的視覺衝擊。對文泰導演來說，遇上FOCA演員的肢體，就像獲得新的媒材，讓超現實的畫面突破邊界。《夢與陰影》將於4月7日至9日在台北國家戲劇院登場。