新生代女神王淨近年來在影視圈表現亮眼，加上日前認愛男星曹佑寧，事業愛情兩得意，近日她趁著假期到新加坡旅遊，並分享一系列美照，其中還包含比基尼辣照，釣出男友曹佑寧在留言區回應了。

王淨近日曬出在新加坡的一系列美照，其中她罕見曬出穿著比基尼的辣照，大方秀出隱乳好身材，立刻就引來粉絲熱議，「瘦成這樣太犯規了吧」、「身材真的是無話可說甘拜下風」、「明星這麼辣合法嗎」。

曹佑寧在留言區回應，和王淨隔空放閃。（圖／取自王淨IG）

還有人狂CUE王淨男友曹佑寧，「小曹看到泳衣照會勒令下架嗎，太美了」、「好羨慕曹佑寧」、「嗶嗶嗶嗶～小曹即將抵達」，對此，曹佑寧也真出現在留言區留下7個符號，似在警告「不要看，會流鼻血」，而王淨也害羞表情、愛心符號回覆，隔空曬恩愛閃瞎粉絲。

王淨出道5年多，就參演過《返校》、《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等破億國片，更以《返校》獲得台北電影獎最佳女主角獎，外型甜美、氣質出眾，加上精湛演技，讓她人氣也跟著水漲船高，近來更和曹佑寧大方認愛，可說是愛情事業兩得意。