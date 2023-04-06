嘉義監獄73歲謝姓受刑人今清晨6點46分被發現躺在舍房床上無呼吸心跳，脖子上套著多條橡皮筋，經獄方緊急送嘉義長庚醫院搶救宣告不治，法醫相驗死因為窒息，家屬無意見。

73歲的謝姓受刑人因販毒案被判刑25年，已關4年多，刑期尚有20年左右，據了解，謝姓受刑人因患上新冠肺炎5日才剛換房舍，今清晨6點多獄方人員發現該房舍報告燈亮起，前往查看發現謝姓受刑人躺在床上一動也不動，脖子上有多條一般包便當用的橡皮筋，立即將人送醫，7點半宣告不治。

嘉義監獄推測，謝姓受刑人可能是在工廠作業時，私下蒐集包裝材料用的橡皮筋，事件發生前並無任何異狀，受刑人太太則透露，先生曾訴苦年事已高，刑期還20多年感覺遙遙無期。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！

★自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。