「2023新北市客家桐花祭」今起至5月31日展開，各區所舉辦的桐花小旅行也自今起接受民眾報名，共規畫有7條路線50梯次，每人費用100元至400元不等，報名請至「新北桐花官網」。

新北市客家局表示，今年活動以「藝桐幸福共好」為主題，透過桐花載體，營造「人與人共好友善，人與環境共好永續」，建構跨區、跨世代、跨族群合作共好，讓新北好、北台好、千萬人共好的幸福模樣，同時持續結合無痕山林的永續概念，以茶敬山儀式，以茶會友，以客語吟誦詩文，詠桐花、頌春天，於桐花盛開的時節看見「客家」、「桐花」及「新北人文」。

2023新北市客家桐花祭於15日在土城區活動會場（五路財神廟旁）開跑，宣告新北桐花開了，邀請民眾賞桐朝山，眺望承天禪寺以茶敬山、品茗吟客詩、品咖啡賞藍染，來品味客風小清新。還有在地小農攤販，營造玩在地、食在地、購在地的觀光休閒，此外還有伯公祭儀、不插電音樂會、生態導覽等，以桐花為意念的桐花祭，宣揚客家人敬天地、重山林的文化傳承。

7條桐花小旅行路線分別為土城區15日桐花記憶之旅「桐遊土城愛玩客」徜徉在承天禪寺及桐花公園步道、鶯歌區22日食農之旅「桐遊鶯歌樂陶陶」流連在山水步道眺望鳶山桐花山林而忘返、深坑區22日豆腐文化之旅「踏雪尋桐-悠遊深坑」穿梭在萬福生態公園賞桐步道順逛老街品味豆腐。

三芝區22至23日宗教文化之旅三芝「一桐旅行趣小旅行」參訪文化彌勒佛院及陽光路等桐花林道、三峽區29日客家文化櫥窗之旅「三峽飛鳶山賞桐趣」暢遊鳶山桐花森林、瑞芳區30日古蹟之旅「桐現瑞芳 漫步白毯」探索四腳亭砲台及上天粗坑口煤窯遺址的桐花林。

以及石碇區5月6日古道探幽之旅「賞玩石碇」探尋淡蘭步道及在地手工麵線等路線，由在地專業的導覽人員帶領，探索有故事的特色景點，讓市民朋友透過小旅行套裝行程，體驗在地人文、自然風景，感受客莊文化美學。