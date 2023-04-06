美國眾議院議長麥卡錫美西時間5日邀我國總統蔡英文與跨黨派議員會晤，會後兩人也共同出面發表公開談話。麥卡錫也表示，當前是台美關係最強健的時刻，蔡總統無疑是這段強健關係的重要推手，台美雙方將信守義務，並重申對雙方共享價值的承諾。但國民黨立委鄭麗文質疑，現在美國是民主黨執政，蔡麥會除提升兩岸緊張關係外，又能跟美國換到什麼？難道真的只換來蔡英文的面子嗎？到底要如何確保台灣的安全和平？

「台灣國際關係一大進展！哪裡？」鄭麗文表示，麥卡錫曾說，有蔡總統的參與，台美關係只會更加堅強。但是麥卡錫知道蔡英文說過2024就不關他的事了嗎？大家都非常關心此次蔡總統過境美國與麥卡錫議長的會面後，台海情勢是否又會升高緊張？而為什麼這次的行程從高調到低調？白宮國安會戰略溝通協調官還曾提及，蔡總統過境並不罕見，此次是蔡英文第7次過境美國，這非官方訪問，是私人行程。

鄭麗文提到，上次裴洛西來台，台灣換來大陸隨即開始的圍台軍演，海峽中線直接被消失！飛彈飛過領空還是日本公布大家才知道！如今民進黨又這麼大動作的宣揚自己和麥卡錫會晤，大陸的聯合巡航行動隨即也開始，甚至出動海巡06檢查兩岸直航貨船！國軍提高戒備，除了提升兩岸之間的緊張關係之外，執政黨又能跟美國換到什麼？國家的實質利益沒有！人民的生命財產安全保障沒有！難道真的只換來蔡英文的面子嗎？

鄭麗文質疑，就算民進黨大動作的宣揚這場會晤，「連麥卡錫都說有蔡總統在台美關係只會更堅強。但是現在執政黨好像是民主黨欸？不要騙阿呆！」更不要說蔡英文出訪過境美國，獲邀到美國哈德遜研究所對談，但機構邀請函未提蔡英文姓名，只寫上一個非常特別的嘉賓。這樣以後到底要叫蔡英文總統還是蔡英文嘉賓？而蔡英文和麥卡錫會不會都是為了各自的政治算盤所以才安排了這場會晤？

「明年是台灣總統大選，同時也是美國的大選，就這麼剛好，在這個時間點安排過境？」鄭麗文強調，拜登總統說過：在台灣問題上，美國仍堅持以《台灣關係法》、三個聯合公報，以及六項保證為指導的「一個中國」政策為主。蔡英文也堅持不要疑美，但是現在都沒有兩岸溝通的管道？談都不能談？馬總統前往祭祖交流還被酸爆！不疑美、別人交流還酸，蔡英文到底要如何確保台灣的安全？重要的是和平！

鄭麗文直言，畢竟英媒《BBC》都示警「台灣正陷一段危險的三角戀！」鄭麗文直呼，「說真的，和平才是最高的追求目標呀！」她還酸，蔡英文還說自由並非代代相傳，須不斷捍衛，爭取自由。難道台灣現在不夠自由？