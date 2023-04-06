暌違三年，2023舞王世界公開賽將於4月9日在台北市立大學天母校區的體育館舉行，本次參賽選手來自25個國家，將有700人同場飆舞，第四次參賽的能仁家商曾聆甄表示，賽前每日練習，希望在場上好好發揮，也提升自己的舞技跟體力，盼能闖進決賽。

2023舞王世界公開賽將於4月9日在台北市立大學天母校區的體育館舉行，會提供1000張免費門票供民眾以發票兌換入場觀賞。（張芷瑜攝）

北市體育局長王泓翔表示，2023舞王公開賽周日開跑，共有25個國家，700的名好手同場競技，還邀請世界排名前六名的職業選手共襄盛舉，讓比賽增添光彩，也盼選手們以舞會友，促進北市的城市交流與國際曝光。

王泓翔也說，比賽除了結合公益活動，民眾可以用發票換入場門票，主辦單位也希望藉賽事培養台灣舞王小種子，還有熱心贊助商捐贈珠寶競標，費用將成培育國標舞選手的經費。

2023舞王世界公開賽將於4月9日在台北市立大學天母校區的體育館舉行。圖為選手們現場表演。（張芷瑜攝）

學舞10年的錦和高中李俊緯表示，這次是很大型的比賽，他也蠻緊張的，希望可以多加練習，以最好的狀態去比賽，只要盡力並一次比一次進步就足夠，他也分享，因為體力比較好，拉丁舞中最擅長捷舞，他也很熱愛跳舞，未來希望能朝職業方向努力。

第四次參賽的能仁家商曾聆甄則說，賽前每日都在練習，希望能在場上好好發揮，這次比賽有很多國外選手參加，實力都很堅強，想藉此提升自己的舞技跟體力。

她表示，老師有時候會教很難的動作，都會盡力複習，當練習很累時，則會找同學互相學習，學拉丁舞很有趣，有爆發感、自由度也高，不像摩登舞有舞步框架，目標是摩登舞可以進決賽，拉丁舞能進準決賽。

體育局表示，活動當日特別規畫舞王巨星秀節目，一般需要到歐洲黑池才能欣賞到世界級舞王高水準比賽及表演，屆時北市就能看得到，此外，賽事會發行限量舞王公益悠遊卡，並提供1000張免費門票供民眾以發票兌換入場觀賞，鼓勵民眾踴躍參與。