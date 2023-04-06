有些人個性急躁、脾氣火爆，若想與其和平相處，只能「順毛摸」，否則接下來的日子就不好過，《搜狐網》運勢專欄點名3星座女天生傲骨，她們可能大多數的時候都很講道理，然而一旦被惹怒，很少有人能哄得了她們。

▍獅子座

獅子座的女生脾氣大、不好惹，天生傲骨的她們從來不服輸，有種高高在上的女王風範，一旦被踩到底線，就會讓對方吃不完兜著走，就算對方事後頻頻示好，她們大多時候都不領情，非常難哄。

▍天蠍座

天蠍座的女生控制慾強，喜歡主宰一切，無法接受最後的決定權不屬於自己，面對愛情同樣如此。此外，天生傲骨的她們遇到衝突，也不屑給別人台階下，因此無論是另一半或是身邊的朋友，最好都盡量順著她們的意思走。

▍射手座

射手座的女生平時看起來隨和好相處，但其實天生傲骨的她們翻臉跟翻書一樣快，很多事情在她們眼裡並不重要，所以很多時候都睜一隻眼閉一隻眼，不過一旦自己介意的事情被挑戰，她們就會瞬間爆炸，這時誰來哄都沒用。