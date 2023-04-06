美國及其盟國對俄羅斯的金融制裁，掀起部分國家展開「去美元化」行動。但專家表示，鑑於全球對美國經濟規模及市場流動性的信心、美元在國際的主導地位，以及願意維持鉅額貿易逆差等3個關鍵原因，美元不會失去全球儲備貨幣的霸主地位。

商業內幕報導，近期市場話題圍繞在俄羅斯和大陸的合作，以及其和美國關係逐漸惡化，掀起美元未來10年失去主導地位的聲音。但卡森集團（Carson Group）全球宏觀策略師瓦吉斯（Sonu Varghese）認為，美元在全球經濟並沒有結束的風險，「因為沒有好的替代品」。

第一點，世界對美國有信心，因此也對美元有信心。

美國的經濟規模、實力，以及開放的貿易和資本流動，外加比其他國家更寬鬆的限制、更強大的法規和產權，造就美國最深入且最具流動性的金融市場。

瓦吉斯表示，「這就是為什麼，美國僅占全球經濟25%，美元卻在全球儲備貨幣佔60%的主導地位」。雖然較2000年有明顯下滑，但仍是歐元、日元等貨幣的數倍。

第二點，美元在貿易和國際金融的主導地位。

瓦吉斯說，美元是世界上最受歡迎的貿易交易媒介，甚至超越北美和南美，在以歐元為主導的歐洲市場以外，有超過70%的出口以美元計價，這短期內不會有任何改變，尤其牽涉到如此多的國家及企業。

瓦吉斯強調，「要讓全球從美元換成另一種貨幣很不容易，更何況是在沒有任何風險的情況下」。

第三點，美國願意維持鉅額貿易逆差

2022年，美國人從外國購買3.3兆美元的產品。瓦吉斯表示，最理想的情況，外國人用這些錢購買美貨，如此貿易便會平衡。但事實並非如此，同年數據顯示，外國僅購買2.1兆美元的美貨，這就是美國願意維持的貿易逆差。

這讓外國人持有大量美元，瓦吉斯說，外國會購買全世界最安全、最具流動性的美債，其中一些人還僅持有美元。這些是美國政府十分願意發行的債務，沒有任何一個國家，包括歐元區，有能力或短期內能夠做到。