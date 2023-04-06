最近不少國人到日本旅遊，是否注意到日本民眾依然維持著戴口罩的習慣呢？事實上，日本3月中就解除了口罩令，但由於正值花粉傳播季節，不少人仍選擇把臉包得緊緊。根據媒體報導，日本全國上下約有4成人口深受花粉症困擾，嚴重程度宛如「國家級災難」，首相岸田文雄因此宣布，將發起「花粉戰爭」。

日本環境省近期發布警訊，包括東京在內等12個地區將迎來10年最嚴重的花粉期。日本國會本周也就花粉問題質詢岸田文雄，甚至有議員認為，如果岸田能加以解決，將能「留名青史」。

罹患花粉症的患者會出現眼睛搔癢流淚、打噴嚏、四肢無力等症狀。過去日本政府為供應重建內需，在戰後大量造林，然而隨著進口建材價格在1970、80年代下跌，國內林木因為乏人問津，開始蓬勃生長，衍生出現在的花粉災難。另外，異常溫暖的氣候也導致了花粉提早散播。

目前岸田提出的對策包括加強砍伐杉木、柏樹等易落粉樹木，改種比較不會引起過敏的樹種，也會增加種植一種基改稻米，讓更多民眾透過食物來減輕過敏反應。不過由於這些政策需要一些時間才能看到成效，短期之內日本民眾還是只能透過口罩和藥物來對抗花粉症。