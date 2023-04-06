在加速將中國iPhone供應鏈轉移至印度的策略推動下，蘋果CEO庫克本月可能會訪問印度。據知情人士指出， 庫克除出席首家印度iPhone門市開張之外，還會與印度政府官員討論製造業擴張和出口等戰略問題。

《快科技》引述印媒報導稱，蘋果確實有意在加大iPhone印度製造的力度，這是不可避免的趨勢。本月他可預計會訪問印度，推出蘋果在印度第一家零售店。 該公司週三發佈了一張該門市的概覽圖，但並未給出確切開業日期。

外媒指出， 蘋果計劃在iPhone 15系列發佈後直接從印度發貨，這在新的iPhone產品中尚屬首次，標誌著蘋果供應鏈在轉向多樣化方面逐步取得進展。

報導說，雖說蘋果當前給印度產iPhone 15的訂單不多，但質量反饋比較理想，這也是為什麼敢讓其首發供貨的原因，而隨著良品率的繼續提高，在市場上的佔有比率也會隨之提高。

據《印度時報》表示， 目前iPhone 15的外殼已經開始由捷普等供應商在印度製造，捷普原就已接組裝AirPods外殼，並計劃製造手寫筆Apple Pencil。目前iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max仍將只在中國生產。

報導指出，為了繼續擴大經濟發展，印度正在推進「印度製造2.0」計劃，重點發展高級化學電池、機電產品、汽車、製藥、電信網絡、紡織產品和技術、食品製造、太陽能技術、白色家電及特種鋼等10大製造業。

印度政府鼓勵智慧手機製造商將更多生產轉移到印度，富士康、緯創和和碩等供應鏈亦對印度進行了大量投資。在這之前，印度商業和工業部長戈亞爾（Piyush Goyal）表示，蘋果公司正在尋求在印度生產25%的iPhone手機。