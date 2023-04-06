桃園警察分局青溪派所員警袁瑋鴻及吳阡羽今天凌晨巡邏時，發現一輛自小客由中正路違規左轉大興西路往寶慶路方向，立即尾隨將其攔下勸導。但林姓駕駛臉色鐵青，不發一語，警方察覺有異，發現他涉及毒品案發布通緝，隨即將其逮捕歸案。

警方說，車內乘客表示不知已違規，駕駛林姓男子卻一臉鐵青沉默不語，員警感覺有異立即提高警覺，請他配合下車盤查，經查林男因涉及毒品案遭發布通緝中，他知道自己已被通緝，但不願前往勒戒，沒想到深夜違規竟被查獲，員警依法將其逮捕解送歸案。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！