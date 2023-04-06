雙B退散！和泰汽車總代理Lexus品牌3月再次以3265台卓越成績，奪下豪華車市場寶座，連續兩個月改寫同期豪華車市場最佳銷售實績。同時，於豪華MPV、中大型豪華房車、豪華休旅車也再次展現優異成果，紛紛奪下該級距3月的冠軍寶座。

豪華MPV車款LM300h自上市以來備受矚目，2022年受限於生產短缺，全年僅掛牌467台，今年第一季大量新車到港，陸續滿足顧客需求，累計至3月底登錄達419台，3月更創下單月登錄歷史新高台數，高達296台。

LEXUS ES車系持續展現穩定需求，3月登錄245台，1~3月累計1014台，佔中大型豪華房車市場42.8％；而豪華休旅車系延續2月販賣氣勢，3月登錄2709台，全面稱霸市場，其中NX車系3月掛牌1589台，登錄台數為歷年來單月新高，且今年度已達3533台，傲視群車。

中大型休旅車RX延續改款熱潮，3月登錄535台，全年累計1431台，再次穩坐中大型豪華休旅車級距寶座；跨界休旅UX表現同樣優異，再度以585台奪下該級距最暢銷車型No.1。 為滿足廣大消費者購車需求，Lexus除繼續導入貼近消費者需求的車款外，4月起也將提供100萬40期零利率購車方案，歡迎輕鬆入主。