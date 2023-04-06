全民普發領現活動於本月初開跑，超商陸續推優惠吸金，OKmart同樣跟進，全台880間實體門市於提供服務之門市ATM(至全台貼有普發現金識別貼紙的ATM)，憑健保卡、提款卡、身份證號領取6000元現金，再加碼送OKCAFE莊園級美式咖啡，單杯6折優惠券一張。另瞄準黑金商機，推出OKCAFE普發現金價，將6000元放大使用價值9900元。此外，回饋消費者，全店指定商品買1送1，更加碼門市消費滿額週週6000元禮卷。

OKmart觀察整體市場消費趨勢，於今年Q1開始，消費者在客單與使用會員模式購物的比例增加，這與疫情後整體消費需求與購物方式改變有關。因此在本次普發領現系列優惠商機，選擇以「生活必要型經濟」、以及消費週週抽的加碼活動回饋消費者，滿足消費者日常又能感受現金放大的購物好感，預估可帶動咖啡業績3成。

本次結合普發現金商機，OKmart於10日至5 月3日止，於活動期間享普發領現系列優惠，包括「門市消費滿額週週抽6000」，至全台門市單筆消費滿168元(含)以上，至OKmart官網登錄抽6000元OKmart禮券與6000點OKPoint 點數等。

還有「全店指定商品買一送一」，詳情依照門市實際提供之商品與優惠為主。最後是「OKCAFE千元現金價」，OKCAFE莊園級大杯美式／大杯拿鐵，不限冰熱，享大杯莊園美式35杯(原價45元，現省575元)、大杯莊園級拿鐵30杯(原價55元，現省650元)，最高可用6000元放大成9900元（莊園級拿鐵，共計180杯）。