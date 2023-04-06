台北市開南中學是全台北市校園唯一的日照中心，近期針對東門國小舉辦「Esat醫思特營」活動，希望透過校內老師專業講解和實際進到日照中心與長者互動，增進東門創思中心學生預防醫學的相關知能，讓識老、親老、敬老和顧老觀念在校園生根。

Esat醫思特營活動計有19位東門國小6年級學童參與，課程主要包含「智能社會的長照時代」、「認識病毒與自製乾洗手凝膠」、「銀髮族智能健身器材體驗」、「養生食療教學」和「急救實務分享」等5大主題。

開南中學表示，活動安排東門國小學童進行各種體驗與實作，像是學習自製可以防範病毒的乾洗手凝膠、烹煮健康養生銀膳，同時安排學生與「開南青春學堂」阿公、阿嬤一起進行高爾槌球和智能健身環大體驗與比賽，構成一幅難得一見的「青銀共學」溫馨畫面。

開南中學表示，活動結束後開南中學頒發每位同學一張結訓證書，校長胡毓富校長更代表學校送給東門國小校長簡邑容3朵由機電科學生3D學生列印製作玫瑰花，盼大家心中開出「識老、親老、敬老」3朵花。簡邑容也表示，相當感謝開南中學給予東門國小孩子如此體驗課程。

胡毓富表示，長照深層內涵是預防醫學，基於六年一貫教學理念，今年開南中學新設國中部將成立醫事菁英班，以銜接高中部的照顧服務科長照醫事菁英班，讓選擇就讀國中部醫事菁英班的同學，能接受更完整學習和更札實訓練，並且透過升學技術傳授，實現錄取心目中理想大學醫事相關科系的心願。