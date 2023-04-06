桃園市長張善政6日到桃園區安東青創基地出席XR體驗展，並透過穿戴VR裝置，了解青創團隊策展內容及研發成果。也在3樓與新住民朋友直播，希望更多人親近，並認識跨國、跨文化知識。

延展實境簡稱XR，是結合實境及虛擬環境及人機互動設備。張善政表示，安東青創基地發展XR有代表性意義，XR不僅是實體世界與虛擬世界溝通的重要橋梁，也是最直覺的溝通方式。

張善政也提到年輕人是從小使用手機的「手機世代」，創意與數位應用能力都較強，也期待他們用創意開發XR各式新的應用。桃園市青年局也會持續支持青創，將安東青創基地打造成為有代表性的基地。他也提到，青創極具挑戰，欽佩年輕朋友願意投入，也感謝創投界加入、支持青創，大幅提升創業成功的機率。

張善政6日參訪，並體驗XR，也視察群眾募資累計突破千萬的「海豹國際電子商務」，展現出可在線上看展的「AYANEO 2 電競掌機」，還有遊戲化科技玩轉顧客體驗的「愛吠的狗」，打造室內版的Google Maps的「司圖科技」，專注新住民社會創新整合行銷與地方創生的「由米整合行銷」及桃園藝文團隊「聚文化」等。

安東青創基地以發展XR、元宇宙、區塊鏈、多媒體遊戲及數位影音內容應用相關產業領域為主題。民眾若想了解安東XR體驗展，可以到桃園市青年事務局官方網站，或者電洽安東青創基地服務專線（03）3355530查詢。