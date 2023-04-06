桃園市一名58歲王姓槍砲通緝犯，今上午開車行經觀音區台61線與忠孝路口時，遇上巡邏警車靠近攔查，王男心虛加速逃逸，警方於後方一路尾隨，王男的車輛在建國路13號附近擦撞幼兒園校車後，失控撞上橋墩，王男雖試圖棄車逃逸，仍被員警逮住依法送辦，而幼兒園校車上的3名師生則是手腳輕微擦傷無大礙。

大園警分局指出，草漯派出所員警今日上午7時許巡邏行經台61線與忠孝路口時，看見前方一輛小客車的車牌號碼非常眼熟，經查詢車籍資料後，發現車主王姓男子因涉及槍砲案件，於今年3月底遭桃園地檢署發布通緝，隨即上前攔查。

桃園市一名58歲王姓槍砲通緝犯今日撞到幼兒園校車後又撞上橋墩，造成車頭毀損。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

王男見警車靠近，心虛加速開車逃逸，員警在後方開啟警示燈、鳴警報器一路尾隨，王男駕車開了7公里後，在建國路上與幼兒園校車發生擦撞，接著又失控撞上橋墩，導致車頭毀損。

王男雖棄車逃逸，跑進巷弄內企圖躲避追捕，但逃了約50公尺，仍被員警迅速追上壓制逮捕，警詢後依法解送桃園地檢署歸案。

遭撞的幼兒園校車左側車門凹陷，一名老師及兩名學童都是手腳輕微擦傷，經治療後並無大礙。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

至於遭撞的幼兒園校車則是左側車門凹陷，駕駛未受傷，一名老師及兩名學童受到很大驚嚇，都是手腳輕微擦傷，經治療後並無大礙。