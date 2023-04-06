桃園市動物保護教育園區已額滿，過去領養率都破8成，但因隨著TNVR增加，幼犬入園數少，去年認領養率降到7成，動保處規畫在桃園區南昌園區設置「市區認養中心」，篩選動保園區的健康犬貓到認養中心，開放民眾就近認養，預計7月完工、下半年啟用，希望提升認養率。

「我的將官車以前就停在那，未來要變成貓狗認養中心！」曾任將軍的議員于北辰說，樂見桃園南昌營區規畫成為桃園市犬貓市區認養中心，讚來往人多，有助收養代替購買，也希望更多推廣活動跟宣傳，提升認養率。

議員黃婉如跟陳美梅都關心是否對地方造成影響，呼籲動保處要辦說明會向地方釋疑。議員謝美英則要求完工後邀請桃園動保團體、議員參訪，傾聽基層聲音，把關認養中心硬體設施之外，也要避免成為不肖人士假認養真販售，或假認領真繁殖。

動保處長王得吉說，桃園動保園區在新屋海邊，距離遠、認養不便，因此在市中心成立「桃園市犬貓市區認養中心」，共有6棟建築，去年10月17日決標發包，目前進度50％符合工期，預計7月完工，下半年啟用。

「絕不是收容所，對周遭民眾不會有影響！」王得吉說，認養中心採密閉式，有24小時空調及自動換氣系統，且有隔音、除臭設備，不會影響周邊居民，預計收留犬貓各30隻，都是經動保園區篩選後、容易認領養的健康犬貓，要提高流動率。

王得吉也提到，未來也會規畫戶外寵物公園，搭配飼主責任教育課程等活動，希望成為動保教育場域，也研擬設置公立寵物醫院，以公益性質為主，非以營利為目的，希望照顧弱勢飼主，並提供認領養後續平價醫療。