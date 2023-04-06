嘉義縣番路鄉民和國小全體師生，4月6日受童年渡假村董事長陳明賢，以及知名畫家陳明順兩兄弟邀請，到童年渡假村進行課外教學活動，參與美學、食農教育、環境生態等多元學習體驗，現場由陳明順指導學生們繪畫技巧，縣長翁章梁、議長張明達等人到場陪同作畫，翁章梁表示，繪畫是很好的興趣，也鼓勵每個人都應培養讓自己廢寢忘食的興趣，人生會更充實幸福。

民和國小校外教學活動，除了彩繪，學生們也共同製作環保捕蠅網。（邱顯誠攝）

陳明賢、陳明順兄弟二人，為回饋母校民和國小，這次配合兒童節邀全校師生到渡假村校外教學，活動結合美術、食農、生態等領域，帶領學生認識園區內的動、植物、環保捕蠅網DIY、童玩體驗等，其中陳明順更是展現自身專業，現場指導學子們臨摹畫作。

縣長翁章梁、議長張明達、番路鄉長蕭博勝、中埔鄉長李碧雲等人到場一同作畫，翁章梁表示，不論食農教育或繪畫，都能帶給孩子豐富的知識學習，而繪畫是一種興趣的培養，若全心投入興趣到廢寢忘食的程度，就能忘卻被時間追著跑的困擾，享受興趣帶來的快樂。

陳明順表示，透過課外教學活動，孩子們表現出不同於教室中的專注精神，盡情展現創作的能量，提升他們的美學觀念，希望讓孩子們能有快樂的童年，也盼日後母校能孕育出更多優秀人才。

嘉義縣長翁章梁（左二）與民和國小學生一同臨摹畫作。（邱顯誠攝）

翁章梁指出，現代台灣人比起前人受過更好的教育，也有更豐富的資源，感謝陳明賢、陳明順2人造福嘉縣學子，孩子從活動中所習得的知識、興趣，將會對他們日後人生產生重要的正向影響。