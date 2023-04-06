曾以《別讓她上車》備受討論的導演勞爾西雷索與費爾南多岡薩雷斯高梅茲再次聯手執導西班牙恐怖片《屍智症》，並邀請《羊男的迷宮》特效團隊一同打造，電影不僅受邀在德州奧斯汀奇幻影展、巴黎國際奇幻影展等影展放映，男主角佐里昂埃奎勒也獲得蒙特婁奇幻影展最佳男主角的殊榮，國外影評人更盛讚《屍智症》是「自《錄到鬼》後最棒、最震撼的西班牙恐怖片結局！」

《屍智症》劇照。寶拉·嘉勒戈(Paula Gallego)在電影中飾演孫女奈亞（原創娛樂提供）

導演們童年時期對老人非理性的恐懼促成了這部作品的誕生，「變老令人厭惡，沒有人聽你的，每個人都忽視你」透過電影中的孫女，導演勞爾西雷索將祖父的真實心聲說出口，並將當今社會對待老年人的問題呈現在觀眾眼前。導演說到「這個故事讓我們看見老年人、成人與青年在敵對的環境中共存，當這其中的衝突攻擊家庭的核心時，將導致無法想像的恐怖結局。因為那些被遺忘的、被否定的、年老的在此刻有話要說了！」

《屍智症》劇照（原創娛樂提供）

事實上，《屍智症》是一部不同於傳統恐怖片的作品，它除了保有娛樂和恐怖片的緊張氣氛之外，更迫使觀眾反思我們的社會賦予年長者的角色，而我們又是如何對待老年人。導演毫不諱言地表示，即使這是充滿負面的訊息，但他們仍想傳遞它，希望透過「這一巴掌」喚醒一些人。