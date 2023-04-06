根據央行公布本期國庫券標售結果，共吸引722.5億元資金進場搶標，投標倍數回升至2.06倍，決標貼現率達1.233%，再刷新近15年來新高水準，前高為2008年4月同天期的2.129％，加權平均得標貼現率也來到1.211％。

銀行資金調度主管指出，今年以來兩期182天期國庫券投標倍數，都低於長期以來平均2倍上下的水準，反映市場環境仍趨於緊縮，金融業者著眼於經濟數據不佳，投標狀況相當保守，而本期投標倍數回到2倍以上，已回到正常水準，也顯示業者轉趨樂觀。

值得注意的是，央行資料指出，本期182天期國庫券，全數被銀行業搶下，票券業、證券業及保險業則掛零。銀行主管指出，顯示整體市場資金仍相對趨緊，而銀行業資金仍較為充沛，本期票券業則未再出手。

過去市場資金氾濫，吸引閒錢積極搶標，使得標加權平均利率下滑，不過，隨美國聯準會（Fed）去年起「暴力」升息，我國央行也連五季跟進升息，短天期國庫券影響最直接，反映在得標利率走揚是符合預期，上月央行再度升息，預計將持續反映在短天期利率上。

銀行主管也提到，近期市場對於美國下半年降息的預期升溫，整體金融業轉趨樂觀，後續維持投標倍數2倍以上可期，後續若確定降息，182天期決標貼現率預料將緩步下行。