防疫險理賠破2,600億元，及股債雙跌，保險局6日公布，到去年底共有七家保險公司資本不足，已緊急發函要求提出財業務改善計畫，其中五家產險公司是「資本嚴重不足」，即淨值已為負數、或資本適足率（RBC）低於50％，必須立即增資。

五家產險即中信產險、富邦產險、新安東京海上產險、和泰產險及兆豐產險，其中兆豐產險已在2月完成60億元增資，RBC已拉上200％以上，另外四家產險公司必須在今年上半年以前完成增資。

而壽險公司則是三商美邦人壽是RBC低於200％，且淨值已連續二期不到3％，宏泰人壽是連續二期淨值比低於2％，都是限期提出財業務改善計畫，尚未被限期增資。

保險局副局長蔡火炎亦表示，去年至今，六家防疫保單承保較大的產險公司，已完成1,125億元的增資，其中國泰世紀產二次增資共200億元，中信產險三度增資共155億元，富邦產增資一次150億元，新安東京產已分階段增資共280億元，和泰產也是分次共已增資260億元，兆豐產連同2月的增資合計80億元。

目前富邦產、中信產、新安東京產及和泰產都要在上半年完成新一波的增資，金管會主委黃天牧表示，產險公司應都可以完成增資、達標。

另外，3月防疫保單理賠再增22萬件，理賠金額81.66億元，已比2月少72.15億元，減幅近47％，在疫情指揮中心定義，3月20日之後新冠肺炎必須確診重症住院，才算法定傳染病，從理賠金額中亦可看出，防疫險大幅理賠應已告段落。