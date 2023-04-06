已持續舉辦了5屆的「揚州．台灣文創設計大賽」，6日以台灣、揚州兩地視訊「雲頒獎」方式進行頒獎典禮，在共計652件參賽作品中，由台灣參賽者蔡富湞與黃胤展，分別獲得文化創意產品類及視覺傳達設計類金獎。

去年以「揚州．最美好的遇見」為題，聚焦以揚州文化元素為發想，由兩岸參賽作品中選出89件入圍決選，再從中選出金、銀、銅獎與優秀獎共72件，依美感、實用性，創新性、揚州歷史文化元素，市場性等面向進行評比，作品涵蓋了食、衣、住、行、用等文創設計作品，其中來自台灣的有35件、揚州37件。

作為評審的頑石文創公司創意總監程湘如指出，「揚州．台灣文創設計大賽」的主旋律是推動揚州傳統文化創新，協奏曲是兩岸在文旅發展的基礎下，串聯供應鏈跟啟動文創產業鏈，合奏曲則是兩岸的文化創意各項合作的交流。

蔡富湞以作品「咬文嚼字」獲文化創意類金獎。（沈春池文教基金會提供）

獲文化創意產品類金獎的蔡富湞，以揚州非物資文化遺產的木雕版為概念，設計出「雕版巧克力」，體現「咬文嚼字」的趣味，她指出木雕版一般而言都開發成杯墊等用品，總覺得有些無趣，於是發想將中、西文化結合，讓東方傳統的雕版印刷和西方的巧克力結合，同時未來可做成活字雕版，可隨喜好組合成詩詞。在評審程湘如看來，也極具市場性及開發潛力。

視覺傳達獎項為該項大賽首屆舉辦，獲金奬的黃胤展為崑山科技大學學生，他表示自己在台灣已有不少設計海報的經驗，此次他以揚州的早茶、地標、工藝為發想主題，描繪出當地的人文風貌如蟹黃湯包、五福橋等，並進而延伸作為手提袋、咖啡杯等商品視覺，他希望以「品牌」為想法，把揚州的特色以時尚的配色、視覺設計，帶出年輕飛躍的活力。