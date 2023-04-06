台灣女子拳擊好手林郁婷，因沒通過性別檢測遭取消世錦賽銅牌。林郁婷返台後二度檢測，體育署競技組專委盧淑姿今天說：「檢測結果已經出來，近期會約見選手商討後續做法。」

盧淑姿今天在體育署例行記者會，接受媒體聯訪時提到：「檢測報告已經出爐，但因為涉及個人隱私問題，結果只會直接給選手本人，體育署這邊也無法得知。不過近期內就會約談選手和教練，看看是否願意讓署裡知道結果，我們才有辦法就後續的申訴問題做進一步討論。」

林郁婷上個月遠赴印度參加國際拳擊總會（IBA）舉辦的世界拳擊錦標賽，儘管她在女子57公斤級止步強應獲得1面銅牌，但在頒獎典禮前夕，卻被告知沒通過抽血的性別檢測，遭到取消資格。

心情低落的林郁婷，在3月28日返台後，立刻前往林口長庚再度進行抽血檢測，而檢測報告也已經出爐。

盧淑姿也強調：「這次單純就是IBA那邊對於選手做得性別血液檢測，跟禁藥一點關係都沒有，也希望外界不要再以訛傳訛。」

盧淑姿也透露：「由於這次世錦賽並非奧運資格賽或者積分賽，因此會不會影響林郁婷後續參加奧、亞運的資格還很難說，現在就是先看選手願意透露多少資訊，我們才能決定下一步怎麼做。」（編輯：吳協昌）1120406