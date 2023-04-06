聯合國大會因意識到，需要在不分種族、性別、語言或宗教基礎上，為尊重所有人的人權和基本自由，並為穩定、福祉以及和平友好的關係創造條件，因此將每年4月5日訂為「國際良心日」。今年由聯合國NGO世界公民總會、世界之愛和平總會、良心時代運動網站、太極門氣功養生學會等多個民間團體，假臺北市青少年發展中心舉辦「用愛與良心改變世界」座談會及特展，基此喚醒世界公民的良心意識。

國立政治大學地政學系孫振義教授兼系主任也應邀參與了此次的盛會，同數十位專家學者共同分享台灣的良心事蹟。在演講中，孫振義提到在嘉義開業的廖明哲建築師，除了修復老廟、古蹟、歷史建築物外，更創立了「大埕建築學堂」推廣價值教育。此外，也介紹了建築前輩徐文志理事長參與的「嘉義市嘉邑行善團」，他們為地方民眾造橋、鋪路、濟貧、施棺，做著比政府還要像政府的工作。演講中談到「台達電子文教基金會」由鄭崇華創辦人設立，積極投入科技研發、教育、環保等工作，不但積極回應全球氣候變遷與加入RE100採用再生能源承諾，更捐贈高雄那瑪夏民權國小的重建，讓世界看見台灣企業的良心善舉。

此外，由地政系系友林建元教授擔任董事長的安心食品（摩斯漢堡），除了秉持著安心、安全、健康與永續理念外，更創立「摩斯藝文塾」以推廣與支持全民藝文活動；政大的「烏來樂酷計畫」則是由湯京平、王雅萍與官大偉三位教授為首，將政大的大學社會責任帶進原鄉，共同推廣泰雅族編織文化與進行傳統領域調查工作；由林才越與陳欣婷等人創立的「台灣待用課程協會」透過善款，送予偏鄉學童各式藝術陪伴與賦能課程，教孩子們一技之長，讓陪伴成為最珍貴一份禮物。最後，分享演講中還談到吳秀娟老師以「地球之愛」為出發點促使建築業得到省思，透過生態、永續與綠建築的講座、體驗活動與課程讓業者與從業人員自省，近期更以綠色生活美學為基礎，提倡不用進口精油，而改用台灣土地能量創造的山與海的SPA。

在短短十多分鐘的演講中，孫振義結尾時提到：一個人，初心不對，就什麼都不對了！所以強調在每個人應當本著「良心」做事，並且努力去影響、試著導正周圍的人，台灣的未來就會更加美好，正義就會永遠存在，藉以激勵在場上百參與聽眾在「國際良心日」一起為善。