國片《做工的人 電影版》口碑好評發燒全台，首周末全台票房開出2000萬佳績，其中一大驚喜是片中出現永遠的萬人迷巨星「恰恰」彭政閔，接下象徵「鋼鐵人」的小男孩投出的一顆球，上映期間恰逢他背號「23」引退之際別具意義，許多觀眾看到一半大叫：「真的超驚喜！」

談到在《做工的人 電影版》客串演出，恰恰彭政閔表示：「蠻開心的，算是一種不同的經驗，也蠻好的，算跨領域了。」這次他在片中飾演棒球隊教練，要帶著很多小朋友一起做，跟平時做球員的感覺不太一樣。回想起導演鄭芬芬要求用「不能說話」來表演，他笑說：「導演在挑戰我的演技！人家常說：隔行如隔山，在鏡位上或是表演上可能沒有那麼到位，但是這才是真實的自己。」

片中彭政閔手中接到的棒球，就是小童星楊學湧投的。（大慕影藝、華映娛樂提供）

有趣的是，在《做工的人 電影版》投球給恰恰彭政閔的小童星楊學湧，恰巧是彭政閔老家的鄰居，拍攝當天楊學湧的媽媽特別到現場相認，楊學湧說：「從小在幼稚園、國小都可以遇到恰恰叔叔，沒想到這次拍攝可以跟恰恰叔叔一起。」彭政閔鏡頭前散發著昔日球場傳奇光芒，拍完後現場瞬間變成「恰恰球迷見面會」，劇組全員都非常興奮，他面對簽名、拍照有求必應，超級親民。