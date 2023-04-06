其中，本國上市公司去年營收39.23兆元，年增幅5.05％，稅前淨利4.62兆元，年減幅6.08％；另外，第一上市公司去年營收9,901億元，年增幅9.25％，稅前淨利1,315億元，年增幅19.11％。

證交所分析，去年獲利成長產業主要為半導體業、航運業及電子零組件業。其中，半導體業受惠5G應用、高效運算及車用電子等穩健需求，抵銷消費型電子產品需求疲弱，推升獲利；航運業持續調節運能及匯兌利益挹注；電子零組件業則因5G、AI及車用電子等終端需求支撐。

另第一上市公司獲利成長主要來自電子零組件、融資服務、製鞋及航運等產業之業務需求成長，推升整體第一上市公司獲利續創佳績。

獲利衰退產業主要為金融保險業、光電業及塑膠工業。其中，金融保險業因升息衝擊資本市場表現、防疫險理賠、保費收入減少及提存準備金影響；光電業主係通膨影響經濟前景，客戶庫存去化不理想，進而降低產能利用率；塑膠工業則因同業新產能投放、通膨干擾及原物料價格上漲而侵蝕產品利基。